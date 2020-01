Ross håpar virusutbrot vil gi nye arbeidsplassar i USA

utenriks

– Eg trur det vil bidra til å auke returen av arbeidsplassar til Nord-Amerika, nokon til USA, nokon truleg òg til Mexico, seier Ross til Fox News.

Blant amerikanske selskap som har lagt produksjonen til Kina, er IT- og telegiganten Apple.

Apple-sjef Tim Cook opplyste tidlegare i veka at fleire av dei kinesiske underleverandørane til selskapet har måtta utsetje opninga av nye fabrikkar som følgje av virusutbrotet.

Ross understrekar at han slett ikkje gler seg over utbrotet av Wuhan-viruset, som nærare 10.000 kinesarar til no har fått påvist, og som har kosta minst 213 menneskeliv.

– Men faktum er at bedrifter får endå ein ting å vurdere når dei gjennomgår leverandørkjeda si, seier han.

Latterleg

– Latterleg, seier Rosemary Coates i ein kommentar til håpet til Ross om at amerikanske bedrifter no kan komme til å flagge heim.

Konsulentselskapet til Coates, Blue Silk Consulting, hjelper firma med å etablere seg i Kina eller finne underleverandørar der.

– Det er ikkje berre å knipse med fingrane. Det kan ta 18 månader eller to år å finne ein ny leverandør. Det er ikkje enkelt, det er komplisert, seier ho.

Fabrikkar

Blant dei amerikanske selskapa som har flytta produksjon til Kina, er bilgiganten General Motors, som er etablert i Wuhan, byen der viruset først vart oppdaga.

– General Motors kan ikkje berre pakke saman og flytte derfrå. Dei har ein fabrikk der, og dei har ekspertise der. Leverandørkjeda deira går gjennom Wuhan, seier Coates.

Sars-epidemien for 17 år sidan, som også oppstod i Kina, fekk ikkje amerikanske selskap til å flagge heim, tvert imot. Dei amerikanske investeringane i landet auka i tida etter epidemien.

(©NPK)