WHO: Stengde grenser kan føre til raskare spreiing av viruset

utenriks

Ifølgje ein talsmann for WHO er det risiko for at folk finn andre måtar å krysse grensa på viss offisielle grenseovergangar er stengde. I så fall vil styresmaktene miste oversikta over rørslene til folk.

Styresmaktene mistar òg høve til å sjekke om folk er sjuke når dei kryssar grensa, peikar talsmann Christian Lindmeier i WHO på.

– Dette er ein svært viktig grunn til å halde offisielle grenseovergangar opne, sa Lindmeier på ein pressekonferanse i Genève fredag.

WHO erklærte torsdag ei global folkehelsekrise, men understreka samtidig at FN-organisasjonen ikkje tilrår restriksjonar på reiser eller handel. Land som allereie har sett i verk slike tiltak, vart bedne om å revurdere dei.

Ei rekke land har allereie tatt saka i eigne hender ved å stengje grenser og evakuere statsborgarar frå Kina, spesielt frå Hubei-provinsen, der det nye coronaviruset først vart registrert. Enkelte land nektar òg kinesarar frå dei verst ramma områda innreise.

Nesten 10.000 menneske var fredag registrert smitta av viruset i Kina, og det har no spreidd seg til over 20 land. 213 menneske er døde, alle i Kina.

Viruset kan føre til alvorleg lungesjukdom og død, først og fremst blant eldre og personar med svekte helse, men det er òg mange som berre får lettare forkjølingssymptom.

I fleire land, spesielt i Asia, er det òg meldt om ein kraftig auke i anti-kinesiske ytringar.

