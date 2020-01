Wuhan-viruset kan smitte innan 15 minutt

utenriks

Helsestyresmaktene i den australske delstaten New South Wales har oppretta ei eiga side der dei gir råd og opplysningar om smittefare etter at ni personar i Australia har fått viruset påvist.

Samtidig blir fleire titals personar undersøkte som har vist symptom som kan knytast til Wuhan-viruset.

– Smitte kan skje ved å vere ansikt til ansikt med ein person i minst 15 minutt, eller om ein i over to timar er i same lukka rom som ein person som er smitta, skriv helsestyresmaktene i NSW.

– Om kontakten din med personen var kortare tid enn dette, er det mykje mindre risiko for at du har vorte smitta, opplyser dei.

NSW ber menneske som har vore i kontakt med moglege smitta personar om å isolere seg sjølv i fjorten dagar. Samtidig oppmodar dei til hygiene, mellom anna å dekke munnen om ein hostar eller nys, og å vaske hendene med desinfiserande middel.

Onsdag markerte skulestart etter sommarferien i store delar av Australia. Foreldre vart på førehand og då dei kom til skulane første dag gitt beskjed om å halde barna heime frå skulen i fjorten dagar dersom dei hadde besøkt Kina i ferien.

Fekk forlate isolasjon

Ifølgje Daily Mail kom alle dei moglege smitta til Australia med ulike fly frå Wuhan i Kina der utbrotet starta. Det skal ha vore tusenvis av passasjerar på dei ulike flya, og det tok minst éin dag etter framkomst før personane som no blir undersøkte opplevde forkjølingsliknande symptom og oppsøkte sjukehuset.

På den tida hadde pasientane vore i kontakt med hundrevis av menneske som potensielt kan ha vorte smitta.

Ifølgje Daily Mail fekk ein person forlate isolasjon for å ete middag på ein restaurant med familien sin på Australias nasjonaldag, medan han venta på testresultata.

Styresmaktene i landet bruker ein tidlegare interneringsleir på øya Christmas Island i Indiahavet som karantenestasjon for personar som blir henta ut at Wuhan-området.

Dyrka fram viruset

Australia melde onsdag at dei har klart å isolere og dyrke fram Wuhan-viruset, og vart dermed første land utanfor Kina til å gjere det.

Forskarane ved Peter Doherty-instituttet i Melbourne deler det isolerte viruset med Verdshelseorganisasjonen (WHO) som vil distribuere det til laboratorium verda rundt som arbeider med å utvikle ein vaksine mot Wuhan-viruset.

Funnet kan òg gjere det mogleg å utvikle ein test som kan avsløre om personar er smitta av viruset før dei eventuelt byrjar å vise symptom på smitte.

(©NPK)