500 turistar stengde inne i skianlegg etter jordras i Canada

utenriks

Kraftig regnvêr utløyste jordraset som øydela omtrent 1 kilometer av den einaste vegen til Sasquatch Mountain Resort, ifølgje samferdselsetaten i provinsen British Columbia.

Etaten seier at det vil ta fem til seks dagar å rydde vegen og oppmodar dei som er på hotellet, til å vere på anlegget medan dei ventar på at vegarbeidet blir ferdig.

Hotellet, som ligg nesten 100 kilometer aust for Vancouver, mista straumen på grunn av det dårlege vêret, men seier at dei hadde aggregat i reserve.

Sjefen ved hotellet, Shelby Lim, seier til CBC at dei ferierande kan forlate staden via helikopter mot ein kostnad på rundt 150 canadiske dollar per person, som svarer til rundt 1.000 norske kroner.

Rundt 100 personar som er på hotellet, planlegg å nytte seg av helikoptertenesta, ifølgje CBC. Resten belagar seg på å vente til vegen er open igjen.

