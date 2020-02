Børsane i Kina stuper som følgje av virusfrykt

utenriks

370 milliardar dollar, tilsvarande 3.400 milliardar norske kroner, forsvann då Shanghai-indeksen fall heile 8,73 prosent ved opning måndag, skriv Reuters. Fallet var endå større på Shenzen-indeksen, som opna 8,99 prosent i minus.

Stupet på børsane kom som følgje av nyheita om at endå fleire har døydd av Wuhan-viruset.

Måndag svekte yuen seg òg med nesten 1,5 prosent til rundt 7 mot dollaren.

Også andre marknader fall måndag, mellom anna fall børsen i Taiwan 2,8 prosent ved opning. Hang Seng-indeksen i Hongkong starta derimot veka i pluss, 0,17 prosent.

Frykt

I Tokyo fall Nikkei-indeksen 1,64 prosent ved opning, medan den breiare Topix-indeksen gjekk ned 1,52 prosent.

Etter at børsane i Tokyo opna, uttalte strateg Yukino Yamada i Daiwa Securities at investorar var forsiktige i frykt for eit potensielt fall i den kinesiske marknaden.

Børsane i Kina har vore feriestengde i over ei veke i samband med feiringa av kinesisk nyttår.

Yukino Yamada påpeika at også amerikanske aksjar fall kraftig fredag, då amerikanske styresmakter forbaud utanlandske statsborgarar som nyleg har vore i Kina, å komme inn i landet. Førre veke erklærte òg Verdshelseorganisasjonen (WHO) internasjonal folkehelsekrise.

Pumpa inn

Samtidig som marknadene opna måndag, pumpar regjeringa i Kina ein sum tilsvarande 1.600 milliardar kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien.

I ei fråsegn frå sentralbanken i landet heitte det søndag at summen skal sikre likviditet i bankvesenet og bidra til å stabilisere valutamarknaden.

Stephen Innes frå AxiCorp uttalte søndag at det ikkje er stupet ved opning måndag som vil ha stor tyding, men heller «etterskjelva».

