FN startar evakuering av sjuke frå Sana

Det første FN-flyet forlét Sana måndag, og om bord var sju barn som treng medisinsk behandling dei ikkje kan få i Jemen.

Flyplassen i Sana har vore stengd for kommersiell trafikk sidan 2016, og FN håper flyet på måndag med pasientar blir det første av mange.

– Dette er det første av det vi håper og trur vil bli mange slike flygingar, seier FNs koordinator i landet, Lisa Grande.

– Det er ein svært viktig dag, det er ein dag for håp. Det viser at alle ønsker at dei som treng hjelp, skal få det, seier ho.

Massive angrep

Houthi-opprørarane tok makta i Sana hausten 2014 og har vore under angrep frå ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia sidan våren 2015.

Ifølgje Yemen Data Project er det gjennomført over 20.000 flyangrep, og Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) reknar med at over 100.000 menneske er drepne i krigen.

Sjukehus og skular er bomba i grus, over 3 millionar menneske er drivne på flukt, millionar lever på randa av svolt og FN beskriv Jemen som den verste humanitære krisa i verda.

Saudi-Arabia kontrollerer luftrommet over landet, men opna i november for at pasientar kunne bli flogne ut av Sana.

32.000 ventar

Houthiane er kritiske til at det har tatt så lang tid å starte evakueringa og meiner operasjonen som no er i gang er altfor liten.

– Verdshelseorganisasjonen seier at dei vil nytte eit lite FN-fly som berre har plass til sju pasientar kvar gong. Rundt 32.000 pasientar med alvorlege sjukdommar har sett seg på lista for å bli evakuert, heiter det i ei kunngjering frå opprørarane.

Flyktninghjelpen i Noreg gleder seg over at evakueringa er i gang, men meiner at det burde ha skjedd langt tidlegare.

– Dagens evakuering kom for seint for tusenvis av menneske som døydde medan dei venta på å forlate landet for å få heilt livsnødvendig hjelp, seier Mohamed Abdi, som leiar verksemda til hjelpeorganisasjonen i landet.

