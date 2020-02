Johnson: Ingen grunn til at britane skal forplikte seg til EU-reglar

utenriks

Britane skal ikkje vere forplikta til å akseptere EU-reglar meir enn EU skal vere forplikta til å akseptere dei britiske reglane i ein frihandelsavtale, ifølgje Johnson.

– Det er ingen grunn til at ein frihandelsavtale skal innebere at britane aksepterer EU-reglar på konkurranseområdet, for subsidiar, sosialt vern, miljø eller anna, seier Johnson om planane sine for forholdet mellom dei to partane etter brexit.

Storbritannia forlét EU 31. januar, men forhandlingar om detaljane rundt skilsmissa held fram fram til 31. desember.

