Journalistar boikotta Johnson-brifing etter at andre journalistar vart stengde ute

utenriks

Ei rekke journalistar hadde vorte invitert til ei orientering om Storbritannias handelsstrategi etter brexit. Orienteringa skulle bli halden av embetsfolk, ikkje politikarar.

Nokre journalistar, viss namn ikkje stod på lista over inviterte journalistar, kom likevel til staden. Dei vart bedne om å dra. Då vedtok resten av journalistane å forlate pressebrifinga i protest.

Statsministerens kontor avviser å kommentere saka overfor nyheitsbyrået AFP. Avisa The Independent siterer ei utsegn frå Johnsons kommunikasjonssjef Lee Cain som var på staden:

– Vi har høve til å brife alle journalistar som vi vil, når vi vil, sa han.

– Johnsons regjering må slutte med denne paranoiaen og omfamne heile pressa, ikkje berre favorittane, seier det britiske journalistforbundets (NUJ) generalsekretær Michelle Stanistreet.

– Hendinga skaper bekymring for at regjeringa kanskje prøver å unngå dei store media for å skaffe seg mindre motstand, seier Ian Murray, som leiar redaktørforeininga Society of Editors.

BBC og Sky News valde å ikkje sende Johnsons tale til nasjonen då landet forlét EU fredag fordi den hadde vorte spelt inn av eit internt filmteam. Andre svarte med å ikkje bruke bilde eller video som Johnsons kontor gav dei.

The Guardian trekker parallellar til USA der president Donald Trump har prøvd å stengje ute journalistar.

Johnson var sjølv journalist før han gjekk inn i politikken.

(©NPK)