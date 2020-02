utenriks

– Vi jobbar med ein plan for fred og forsoning og prøver å få setningane og kommaa på riktig plass, seier Pompeo.

– Vi har òg tidlegare vore nær ein slik avtale, eit stykke papir som vi kom fram til i fellesskap, men Taliban var ikkje i stand til å vise at dei verkeleg ønskte eller at dei var i stand til å levere og til å redusere valden, seier han.

– Vi krev derfor no tydeleg bevis for at dei ønsker og er i stand til å redusere valden, seier Pompeo.

