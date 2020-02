Titals koalaer funnet døydde etter skoghogst i Australia

utenriks

Miljøetaten i delstaten etterforskar det dei kallar ei «veldig urovekkjande hending» på ein eukalyptusplantasje nær byen Portland etter at det har vorte funne svært mange døde koalaer.

Etaten seier hendinga vart oppdaga då innbyggjarar melde frå at dei såg døde koalaer som hadde vorte samla saman i haugar av bulldosarar dei siste dagane.

Ein entreprenør skal ifølgje skogbruksforeininga AFPA ha hogge skog i området i november i samsvar med gjeldande lover og reglar før resten av trea vart jamna med jorda av bulldosarar etter at entreprenøren drog. I trea skal det ha sete svært mange koalaer.

– Det er førebels uklart kven som hogg trea med koalaene som tilsynelatande framleis var i dei, men det er heilt sikkert at dette ikkje var ein plantasje eller eit skogbruksfirma, seier administrerande direktør Ross Hampton i skogbruksforeininga.

Organisasjonen Friends of the Earth kallar hendinga ein «massakre». Ifølgje dei er fleire hundre koalaer døde eller skadde.

– Dei fann koalaer som var køyrde over av bulldosarar. Dei lokale kjeldene våre fortalde oss at dei kunne lukte ròtne koalaer. Det er ein massakre, seier koalaforskar Anthony Amis i Friends of the Earth til nyheitsbyrået DPA.

Titusenvis av koalaer har òg døydd i skogbrannane som har herja i Australia dei siste månadene. I motsetning til i delstaten New South Wales og Queensland er ikkje koalaene ein trua art i Victoria. I nokre område har det vore for mange av dei, noko som har ført til mangel på mat.

Dei som står bak koaladødsfalla kan vente seg store bøter.

