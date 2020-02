Tre menn sikta for spionasje for Saudi-Arabia i Danmark

utenriks

Leiaren for Politiets etterretningsteneste (PET) i Danmark, Finn Borch Andersen, omtaler dei tre som leiande medlemmer av den iranske opprørsgruppa Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

Dei tre mennene har sete i dansk varetekt i lengre tid og er frå før sikta for å ha hylla ein terroraksjon i Iran.

ASMLA tok på seg ansvaret for angrepet mot ein militærparade i byen Ahvaz i Khuzestan 22. september 2018, der 25 menneske vart drepne.

Gruppa har òg stått bak fleire andre bombeattentat og sabotasjeaksjonar i Iran og står på lista til styresmaktene over terroristorganisasjonar.

Norskiranar

PET avdekte i fjor haust det dei meiner var ein attentatplan mot ein av ASMLAs leiarar, som var busette i Ringsted i Danmark.

Ein 40 år gammal norsk statsborgar av iransk opphav vart arrestert av svensk tryggingspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sete i varetekt sidan, sikta for å ha medverka til å førebu attentatet.

Norskiranaren er òg sikta for å ha hjelpt ei framand etterretningsteneste på dansk jord, men nektar straffskuld.

Iransk føringsoffiser

PET har òg tatt ut sikting mot ein føringsoffiser i iransk etterretningsteneste i samband med det påståtte forsøket på å drepe ein eksiliranar i Ringsted.

Mannen er ikkje i Danmark og er derfor sikta in absentia for spionasje og forsøk på drap. Han blir no etterlyst internasjonalt.