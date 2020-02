Virusfrykt sende kinesiske børsar i fritt fall

utenriks

Då aksjehandelen vart avslutta måndag, hadde den viktigaste indeksen i Shanghai falle 7,7 prosent. I Shenzhen vart nedgangen på 8,4 prosent.

Rett etter opninga var fallet endå kraftigare, men situasjonen stabiliserte seg og kursane tok seg deretter litt opp igjen.

Ein sum tilsvarande 3.400 milliardar norske kroner forsvann då Shanghai Composite Index fall heile 8,73 prosent ved opninga, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Investor-panikken spreidde seg raskt og vil dominere marknaden den næraste tida, seier sjeføkonom Yang Delong i First Seafront Fund.

Isolasjon og reiseforbod

Måndag var den første dagen aksjemarknadene i Shanghai og Shenzhen hadde moglegheit til å reagere på spreiinga av Wuhan-viruset. Nyttårsferien i landet har vorte forlengt på grunn av epidemien, som blir venta å få store økonomiske konsekvensar for Kina.

Fleire store byar er nærast isolerte for å hindre spreiing av sjukdommen. Over 17.000 menneske er stadfesta smitta, og over 360 har mista livet. USA og fleire andre land har innført innreiseforbod for utanlandske reisande som kjem frå Kina.

Børsen i Hongkong opna etter nyttårsfeiringa førre veke, og måndag var utviklinga her omtrent heilt flat.

Heller ikkje i Sør-Korea var det store endringar, og i Tokyo fall Nikkei-indeksen 1 prosent.

Pumpar pengar

I USA var det eit betydeleg aksjefall fredag, påpeikar Yukino Yamada i Daiwa Securities. Nedgangen her kom etter avgjerda om å innføre innreiseforbod for reisande frå Kina.

Samtidig som dei kinesiske aksjemarknadene opna måndag, pumpar regjeringa i Kina ein sum tilsvarande 1.600 milliardar kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien.

I ei fråsegn frå sentralbanken i landet heitte det søndag at summen skal sikre likviditet i bankvesenet og bidra til å stabilisere valutamarknaden.

Stephen Innes frå AxiCorp uttalte at det ikkje var det venta børsstupet ved opninga måndag som ville ha størst tyding, men heller «etterskjelva».

Den kinesiske valutaen yuan svekte seg måndag 1,5 prosent mot amerikanske dollar. Børsfallet i Shanghai var det største sidan 2015.

Ei lang rekke selskap fall 10 prosent og nådde dermed grensa som fører til at handelen med den aktuelle aksjen blir stansa. Samtidig var det kraftig oppgang i aksjekursane til fleire legemiddelselskap.

