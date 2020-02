Både Obama, Clinton, Kerry og Gore vann i Iowa

utenriks

Det er langt frå sikkert at vinnaren av valet på måndag kjem til å bli Donald Trumps utfordrar i presidentvalet 3. november. Men skal ein tru statistikken, er sjansane gode.

Fem av dei sju siste vinnarane har enda opp med å bli Demokratanes presidentkandidat, blant dei er både Al Gore, John Kerry, Barack Obama og Hillary Clinton. Sistnemnde vann knapt over ein av dette årets favorittar, Bernie Sanders, for fire år sidan.

Men det finst òg døme på at det å tape denne første viktige testen i nominasjonsprosessen, ikkje treng å tyde katastrofe. Bill Clinton er blant prova på det. Han kom på fjerdeplass med berre 2,8 prosents oppslutning då han i 1992 melde seg på kampen om å bli presidentkandidat for Demokratane. Nokre månader seinare slo han republikanaren George Bush senior i presidentvalet.

Bush vann – og tapte

På republikansk side er elles Bush blant dei som har vunne Iowa, for så å bli slått grundig av motkandidaten sin Ronald Reagan i New Hampshire få dagar seinare. Det skjedde i 1980. Reagan vann presidentvalet, og Bush vart utnemnd til visepresident. Først i 1989 kunne han sjølv ta over Det kvite hus.

Donald Trump greidde på si side ikkje å vinne nominasjonsvalet til partiet sitt i Iowa for fire år sidan, men han kom på andreplass, og han verka langt frå som nokon tapar.

– Då eg starta denne reisa 16. juni, var det 17 kandidatar. Alle fortalde meg: «Ikkje dra til Iowa. Du vil ikkje eingong greie å kome blant dei ti beste.» Vi kom på andreplass. Vi vil halde fram og sikre den republikanske nominasjonen, og vi vil halde fram for så å slå Hillary eller Bernie eller kven dei måtte hive opp, sa ein sigerssikker Trump ifølgje Washington Post.

Overraskinga Obama

Ein av dei som verkeleg har fått merke at ein siger i Iowa kan tyde enormt mykje, er Barack Obama. I 2008 slo han Hillary Clinton, som berre greidde tredjeplassen etter John Edwards. Eit knapt år seinare tok han over Det kvite hus med Clinton som utanriksministeren sin.

Også for Jimmy Carter vart Iowa starten på ein opptur som skulle vare heilt fram til han sikra seg presidentembetet hausten 1976.

I år ser Pete Buttigieg ut til å bli den store overraskinga. Men om den 38 år gamle tidlegare ordføraren har same appell i andre delstatar, er høgst usikkert. Dessutan finst det ein kandidat som har hoppa over Iowa, og som først vil satse på supertysdagen i byrjinga av mars: milliardæren Michael Bloomberg.

Iowa har i fleire år fått kritikk for å spele ei altfor sentral rolle i nominasjonsprosessen sidan delstaten berre har 3,18 millionar innbyggjarar, og over 90 prosent er kvite, og store delar av delstaten er jordbruksområde.

Likevel vekkjer folkemøta i Iowa framleis stor interesse. Tysdag venta mange amerikanarar i spenning på resultatet, som vil gi det første signalet om kven som blir presidentkandidat for Demokratane i 2020.

