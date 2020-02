Hiv-medisinar kan vere del av mogleg kur mot Wuhan-viruset

utenriks

Forskarar er likevel ikkje sikre på om blandinga faktisk er effektiv, og ekspertar seier at å utarbeide ei vellykka behandlingsløysing kan ta fleire år.

Pasientar som får vanleg influensa, blir ofte behandla med eit antiretroviralt legemiddel som heiter Tamiflu. For to veker sidan opplyste kinesiske legar at dei hadde gitt medikament mot hiv til ein viruspasient i Beijing, basert på ein studie frå sars-utbrotet i 2004, som gav «gunstige» resultat.

2004-studien viser at antiretrovirale medikament hadde «betydelege kliniske fordelar» når det vart gitt til sars-pasientar, ifølgje ekspertar i Kina.

Betydelege manglar

Men tilfeldige forsøk med slike medikament gjort på 41 coronavirus-pasientar har betydelege manglar, ifølgje forskinga, som vart publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i slutten av januar.

Forskarar har mellom anna ikkje klart å hente inn prøvar frå dei nedre luftvegane, der det blir mistenkt at coronaviruset rammar pasientane. Ei heller er det gjort forsøk på nok pasientar til å kunne verifisere resultata.

– Det trengst fleire studiar for å danne eit breiare bilde, heiter det i tidsskriftet.

Bioteknologiske selskap arbeider med ei rekke moglege behandlingar, mellom anna medikament som vart brukte under sars-epidemien.

Hemmar viruset

Når ein bruker dei antiretrovirale medikamenta lopinavir og ritonavir saman, blir mengda minka hiv-celler i blodet til pasienten, som gjer det vanskelegare for viruset å reprodusere og angripe immunsystemet.

Legar har kombinert hiv-medikamenta med eit anna influensa-legemiddel kjent som oseltamivir, i håp om at dette kan setje ein stoppar for coronaviruset, som spreier seg hyppig.

Tre grupper forskarar, i Kina, Australia og Frankrike, har lykkast med å kultivere viruset i laboratoriet. Det kan føre til at ein får kartlagt korleis viruset reproduserer seg i celler – ein viktig stad på vegen mot ein mogleg vaksine.

Kvinne vart frisk i Thailand

I Thailand avla ei 71 år gammal kvinne negativ prøve på coronaviruset, under to døgn etter ho vart gitt dei tre medikamenta. Legane har likevel understreka at medisinane må bli gitt under tett oppsyn, av omsyn til moglege biverknader eller innblanding med medisinar som allereie er i bruk hos pasientar.

Over 20.000 har vorte smitta av viruset, og 420 er døde, dei fleste av dei i Kina.

