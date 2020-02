Irak: Opec vurderer produksjonskutt som følgje av Wuhan-virus

utenriks

Oljeprisen har falle etter virusutbrotet i Kina. Landet, som er den nest største økonomien i verda, er storforbrukar av råolje.

Representantar for Opec-landa møtest i Wien tysdag og onsdag for å diskutere påverknaden til viruset, og om det er nødvendig å redusere produksjonen for å få opp prisen.

Talsmannen til det irakiske oljedepartementet Assem Jihad seier det er ein felles teknisk komité som møtest, og at representantane i Opec-landa i komiteen vidare vil spele inn eventuelle produksjonskutt til dei respektive regjeringane sine.

Ifølgje Jihad vurderer komiteen òg å flytte eit planlagt ministermøte fram frå mars til februar «avhengig av behovet i marknaden og kva som skjer med viruset».

Prisen på nordsjøolje har sokke med om lag 14 dollar per fat den siste månaden, 11 av dei sidan nyåret. I same periode har prisen på amerikansk lettolje (WTI) sokke med om lag 18 prosent.

Den såkalla innkjøpssjefindeksen (PMI) har òg falle i Noreg, med 4,1 poeng til 50,9.

Tala svingar stort frå månad til månad, men ifølgje DNB kan det sjå ut som om trenden er fallande. Det peikar mot avtakande aktivitetsvekst i industrien, og passar godt inn i eit «bilde der impulsane frå oljeinvesteringane er i ferd med å bli dempa».

PMI-fallet gav òg nedgang for den norske krona, med ein oppgang på 0,4 prosent opp til ein topp på 10,275 kroner per euro – litt under toppen i oktober 2019.

