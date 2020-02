utenriks

Detaljane i dommen mot Amir Rahimpour er ikkje kjent, men ifølgje det statlege iranske nyheitsbyrået IRNA har han selt opplysningar om Irans atomprogram til etterretningsorganisasjonen.

– Han fekk mykje pengar som lønn, skriv IRNA.

To andre menn vart dømde til 15 års fengsel i den same saka, ifølgje ein talsmann for iransk høgsterett, Gholamhossein Esmaili. CIA har ikkje kommentert saka.

