Kaos i stemmeoppteljinga i Iowa – Sanders seier han leier

Tala representerer interne resultat frå nesten 40 prosent av valdistrikta i den amerikanske delstaten, opplyser ein talsmann for Sanders tysdag morgon. Dei viser at Sanders har fått 28,62 prosent av stemmene, medan Buttigieg har fått 25,71 prosent, ifølgje talsmannen.

Ein siger til venstreorienterte Sanders er ikkje uventa, men viss Buttigieg endar med å ta andreplassen, vil det vere eit hardt slag for Joe Biden, som lenge har vore rekna som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrar i presidentvalet i haust. Meiningsmålingar tydde på at han kom til å ta andreplassen, medan Buttigieg var venta å få rundt 15 prosent.

78 år gamle Sandars blir rekna som venstreorientert, medan Buttigieg (38) er moderat, slik som Biden (77).

Dataa som er samla inn av Sanders' stab, viser òg at senator Elizabeth Warren ligg an til ein tredjeplass med 18,42 prosent, medan Biden er heilt nede på ein fjerdeplass med 15,08 prosent.

– Kaos er vanleg

Resultata frå folkemøta i Iowa var venta klokka 4 tysdag morgon norsk tid. Men seks timar seinare var situasjonen framleis uavklart. Fleire medium melder at forseinkingane kjem av problem med ein ny app som er tatt i bruk.

Ifølgje førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder er det ikkje uvanleg med kaos under oppteljinga av stemmene i Iowa, der nominasjonsvalet blir arrangert som eit såkalla caucus.

– Cacusar er veldig kompliserte og grufullt demokratiske, og det er alltid kaos. Det var kaos i Iowa for fire år sidan også. Då var òg resultata forseinka, seier Tønnessen til NTB.

Han meiner dei førebelse resultata kan gi ein sterk indikasjon på korleis det vil gå.

– Viss det stemmer at Buttigieg ligg på andreplass, er det duka for ei lita overrasking, seier han.

Må vente i fleire timar

Når resultatet kjem, er høgst uklart. Ei kjelde opplyser til The Hill at resultatet ikkje er venta før tysdag morgon amerikansk tid, det vil seie utover ettermiddagen norsk tid.

Forseinkingane har skapt stor frustrasjon i dei ulike valkampleirane, ikkje minst hos Sanders' tilhengarar.

– Vi anerkjenner at dette ikkje viser heile resultatet frå Det demokratiske partiet i Iowa, men vi har ei sterk tru på at tilhengarane våre arbeidde for hardt og for lenge til at resultata frå det arbeidet skulle bli forseinka, seier Sanders rådgivar, Jeff Weaver.

Demokratane i Iowa avviser at forseinkingane kjem av hacking. Dei seier at det dreier seg om eit «rapporteringsproblem».

Kommunikasjonsdirektør Mandy McClure seier partiet «fann avvik i rapporteringa av tre sett med resultat».

– I tillegg til teknikken som blir brukt for å rapportere resultata, bruker vi òg bilde av resultata og dokument for å sikre oss at alle resultata stemmer overeins og at tala vi rapporterer er riktige, seier McClure.

Viktig peikepinn

Måndag kveld vart det arrangert nesten 1.700 folkemøte i delstaten, der veljarar som er registrerte som demokratar, kunne stemme på favorittkandidaten sin. Veljarar som har stemt på ein kandidat som får under 15 prosent, må gi stemmene sine vidare til ein av dei meir populære kandidatane.

For første gong skal Det demokratiske partiet òg sende ut tre ulike resultat: Råstemmene, det vil seie nøyaktig kor mange stemmer den enkelte kandidaten har fått. Deretter mengde stemmer etter at stemmene er fordelte på kandidatane som har fått over 15 prosent. Til slutt talet på delegatar som den enkelte kandidaten får med seg til landsmøtet i juli.

Folkemøta i Iowa vil gi ein viktig peikepinn på kven som vil segle opp om favorittar til å bli Demokratanes presidentkandidat. Vinnarane kan rekne med stor merksemd i media, og resultatet pleier òg å påverke synet på kandidatane i andre delstatar.

Neste nominasjonsval blir arrangert i New Hampshire om ei vekes tid, deretter går det slaget i slag fram til Demokratanes landsmøte i juli. På republikansk side stiller Trump til attval. Han har ingen reelle utfordrarar.

