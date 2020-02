Raudt på børsane i Asia som følgje av virusfrykt

utenriks

Opningsfallet på tysdag var likevel mindre enn den blodraude måndagen, då både børsane i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent.

Like før aksjehandelen starta tysdag kunngjorde kinesiske styresmakter at over 400 menneske har døydd og over 20.000 menneske er påvist smitta av Wuhan-viruset.

Også børsane i Tokyo opna i minus tysdag, men langt meir beskjedent enn børsane på det kinesiske fastlandet. Nikkei-indeksen gjekk ned 0,28 prosent frå start, medan den breiare Topix-indeksen fall 0,15 prosent.

– Investorane følgjer marknaden i Shanghai som fall kraftig i går og Demokratanes valmøte i Iowa, seier marknadsanalytikar Toshiyuki Kanayama i Monex.

Hang Seng-børsen i Hongkong starta derimot tysdag 0,51 prosent i pluss.

