utenriks

SAS opplyste før helga at selskapet stoppar alle flygingar til Beijing og Shanghai fram til 9. februar. Tysdag kom meldinga om at selskapet no ikkje vil ta opp att trafikken før månaden er over.

Det er heller ikkje mogleg å kjøpe billettar til flygingar til dei kinesiske byane før 15. mars.

Kundar som har kjøpt billettar, kan få dei refundert eller ombooka, opplyser selskapet i ei pressemelding.

