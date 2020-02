Buttigieg leier i Iowa: – Ein forbløffande siger

utenriks

– Dette er ekstraordinært, seier 38 år gamle Buttigieg til CNN etter at knapt to tredelar av stemmene frå nominasjonsvalet for demokratane i Iowa måndag vart offentleggjort.

– Uansett kva som skjer vidare, så det er dette utan tvil ein forbløffande siger for denne valkampen, dette kandidaturet og denne visjonen som de alle har vore ein del av, seier Buttigieg i ein tale i New Hampshire.

Han understreka at alle stemmene ikkje er offentleggjort enno, men han seier at det likevel er ein siger for valkampen hans.

Buttigieg talde etter at 62 prosent av stemmene frå valkretsane vart offentleggjort. Onsdag morgon norsk tid var 71 prosent av stemmene klare, og framleis leier Pete Buttigieg framfor senator Bernie Sanders.

Buttigieg har fått 26,8 prosent av stemmene, medan Sanders ligg på 25,2 prosent. Deretter følgjer senator Elisabeth Warren med 18,4 prosent, medan tidlegare visepresident Joe Biden får 15,4 prosent.

Annleis

Buttigieg starta talen med å fortelje at valkampen hans starta for eit år sidan med berre fire tilsette, ingen kjente namn, ingen pengar og ein strategi som ingen leivde mykje håp.

Den tidlegare ordføraren frå South Bend i Indiana seier i talen i New Hampshire at han med det førebelse resultatet har tatt sin plass i kampen om å erstatte president Trump.

Det er i New Hampshire det neste nominasjonsval finn stad, 11. februar.

– Resultatet, håper eg, også betyr noko for mange menneske som lurer på om dei passar inn, menneske som er forskjellige, menneske som ikkje veit om dei høyrer heime i samfunnet eller i familien. Dette er eit bevis på at du kan tru på deg sjølv og dette landet, seier den tidlegare ordføraren, som er homofil.

Tidlegare visepresident Joe Biden har vore rekna som ein av favorittane i kampen om å bli Demokratanes presidentkandidat, men førebels er han på ein fjerdeplass.

– Vi kjempa hardt i Iowa. No er vi godt posisjonert for å gjere det bra i resten av landet. Men det er ikkje tid til å kvile. Vi må vere førebudde på å ta valkampen til New Hampshire, Nevada, South Carolina og vidare. I mellomtida angrip Trump meg i eitt køyr, seier Biden.

Uakseptabel

Leiaren for Demokratane i Iowa, Troy Price, sa på ein pressekonferanse tysdag kveld at forseinkinga av resultata er «uakseptabel».

Han legg samtidig vekt på at resultata som no blir offentleggjorde er sikre og korrekte.

Det er ukjent når resten av stemmene vil bli offentleggjort.

Nominasjonsvalet i Iowa, som vart halde som folkemøte eller såkalla veljarforsamlingar, gjekk av stabelen måndag, og resultata var opphavleg venta å komme ved 4-tida natt til tysdag norsk tid.

Men tekniske problem har gjort at resultata har vorte kraftig forseinka. Ifølgje Demokratane var det problem med ein app der resultata frå alle folkemøta skulle meldast inn, som er årsaka til forseinkinga.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor i statsvitskap ved NTNU, sa til NTB tysdag kveld at det ikkje er uvanleg med kaos i samband med nominasjonsvalresultat. Han meiner at det ikkje er kaoset rundt offentleggjeringa av resultata som er problemet for Demokratane, men heller at dei ikkje har ein klar leiar som utmerker seg.

– Det ligg tre eller fire kandidatar veldig tett på kvarandre, og det antydar at det demokratiske paritet har problem med å velje ein klar kandidat – og at det er strid internt i partiet, sa Knutsen.

Viktig delstat

Dei siste 20 åra har alle som har enda opp som Demokratanes presidentkandidat, vunne nominasjonsvalet i Iowa.

Det er langt frå sikkert at vinnaren av valet på måndag kjem til å bli Donald Trumps utfordrar i presidentvalet 3. november. Men skal ein tru statistikken, er sjansane gode.

Fem av dei sju siste vinnarane har enda opp med å bli Demokratanes presidentkandidat, blant dei er både Al Gore, John Kerry, Barack Obama og Hillary Clinton. Sistnemnde vann knapt over ein av favorittane i år, Bernie Sanders, for fire år sidan.