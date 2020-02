Trump: USA er sterkare enn nokon gong

utenriks

– USAs fiendar er på flukt, USAs formue er på veg opp og USAs framtid er skinande lys, starta Trump frå Kongressens talarstol natt til onsdag norsk tid.

«USAs store comeback» og gjennomsyra av Trumps «ukuelege optimisme», sa Det kvite hus på førehand at talen skulle handle om. Og talen, som varte i ein halvannan time, dreidde seg i hovudsak om det.

Trump trekte fram det administrasjonen har oppnådd etter tre år ved makta, alt frå at økonomien er «den beste gjennom tidene» til at grensene er sterkare enn dei nokon gong har vore, og at USA har «høg respekt igjen».

Låg arbeidsløyse

Ifølgje presidenten er fattigdommen for enkelte grupper historisk låg, det er òg arbeidsløysa for enkelte grupper. I tillegg er ungdomsarbeidsløysa på botnnivå, sa Trump.

– Åra med økonomisk forfall er over. USA er sterkare enn nokon gong, heldt han fram.

Høge børskursar vart òg brukte til å forklare at USAs familiar har det betre no enn dei hadde då han tiltredde for tre år sidan.

– Samanlikna med mange av dei som har hatt denne jobben før meg, held eg løfta mine. Vi gjer jobben vår, sa Trump.

– Tyrann

I tillegg til Trumps fortrulege, dei fremste politiske fiendane hans i Washington og den næraste familien hans, sat ei handfull spesielt inviterte gjester i Capitol Hill. Blant dei var Venezuelas opposisjonsleiar Juan Guaidó og Brexitpartiets leiar Nigel Farage.

Trump lova i talen mellom anna at Venezuelas president Nicolás Maduro, som han kalla ein «tyrann», skal avsetjast. Han hylla òg Guaidó, som av mellom anna USA er sett på som Venezuelas mellombelse president.

På førehand var det knytt spenning til om han kom til å nemne riksrettssaka, men slik Det kvite hus antyda, så vart det ikkje nemnt med eitt ord. Om under 24 timar skal Senatet stemme over om han skal avsetjast.

(©NPK)