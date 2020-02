IRA-utbrytarar skal ha planlagt bombeaksjon i samband med brexit

utenriks

Politiet opplyser at ei avis i Belfast fekk ein telefon 31. januar der det vart sagt at det var plassert ei bombe i ein lastebil i hamna i Belfast. Innringjaren hevda at bilen skulle køyre om bord på ei ferje til Skottland.

Det vart sett i verk leiting, men ingen funn vart gjort.

Måndag kom ein ny telefon til den same avisa. Etter ei leiting som varte fram til tysdag, vart det denne gongen funne ei bombe i ein lastebil i ein industripark i Lurgan i Nord-Irland.

– Innringjaren opplyste at meininga var at bomba skulle eksplodere fredag kveld, samtidig som Storbritannia forlét EU, seier talsmannen til politiet George Clarke.

Gjerningsmennene ser likevel ut til å ha valt feil bil, fordi køyretøyet vart ståande i Lurgan fram til bomba vart oppdaga. Politiet trur ei utbrytargruppe som er kjent som Framhald-IRA står bak, og ber om tips i saka.

– I den augneblinken den innretninga hadde forlate industriparken, viss det hadde skjedd, hadde det utsette folk på offentleg veg og travle stader for stor fare. Desse folka er fullstendig omsynslause, seier Clarke.

(©NPK)