Sveitsarane splitta før folkeavstemming om lov mot homofobi

Lovendringa vart vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlinga i 2018. Men to parti som var imot endringa – høgrepopulistiske SVP og kristne EDU – har no pressa fram ei folkeavstemming fordi dei meiner at lovendringa vil føre til sensur og innskrenking av ytringsfridommen.

Den nye lova inneber ikkje kriminalisering av homofobiske ytringar som blir sett fram i private samanhengar der familie og venner er til stades. Men ho forbyr krenkjande offentlege utsegner og diskriminering av homofile personar. Det blir i tillegg forbode å oppmode til hat mot homofile, både skriftleg og munnleg, og dessutan i form av bilde og handrørsler.

Forbyr ikkje debatt

Regjeringa har understreka at det framleis vil vere mogleg å ha debattar som om det til dømes skal vere lov med likekjønna ekteskap. Den nye lova forbyr heller ikkje vitsar, uansett kor vulgære dei er.

Ein av støttespelarane i lova er Jean-Pierre Sigrist (71), som jobbar for rettane for homofile. Han meiner at ei slik lov kunne ha hindra at han vart banka opp for 40 år sidan.

– Og kanskje eg ikkje ville ha vorte ledd av då eg gjekk til politiet, seier Sigrist, som meiner at lova vil verne mot homofobi.

Avstanden minkar

Meiningsmålingar viser at eit fleirtal av dei sveitsiske veljarane vil seie ja til lova, men dei siste månadene har avstanden mellom tilhengarane og motstandarane vorte mindre.

Alle dei største partia i Sveits støttar lova, med unntak av Sveitsisk folkeparti (SVP/UDC) som er det største partiet i nasjonalforsamlinga.

Grupperingar som kjempar for rettane til homofile, er òg splitta. Enkelte meiner at homofile ikkje treng spesielt vern.

– Eg kjempar for at seksualiteten min skal bli akseptert og normalisert. For meg betyr det òg å ikkje be om særbehandling, seier Michael Frauchiger, som har starta ein eigen nei-kampanje blant homofile.

