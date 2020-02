FN-ekspert kallar fattigdommen i Spania for grufull

utenriks

– Fattigdomsnivået som finst i Spania, reflekterer eit politisk val som heilt tydeleg er tatt det siste tiåret, sa Philip Alston på ein pressekonferanse fredag.

Han er FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettar og har dei tolv siste dagane vore på rundreise i Spania for å samle inn informasjon om levekåra til dei fattigaste i landet.

På turen har han besøkt stader som mange spanjolar ikkje ville trudd var ein del av Spania, meiner han.

Han kallar forskjellane i landet for sjokkerande store, men håper at den nye raude regjeringa kan bli eit lyspunkt sidan den ho sagt at dei vil kjempe for sosial rettferd.

Alston seier at han mellom anna har møtt romfolk som bur på søppelplassar, familiar som må velje mellom mat og oppvarming, og andre som risikerer å bli kasta ut frå bustadene sine.

Undervegs har han òg møtt migrantar som lever under forhold som truleg er det verste han nokosinne har sett, seier han.

Då finanskrisa ramma i 2008, sende det sjokkbølgjer gjennom spansk økonomi. I fem år krympa landet sitt BNP, men i 2013 snudde det og oppturen byrja.

Men mange har vorte verande i fattigdommen som vart skapt av finanskrisa, og landet lid framleis under høg arbeidsløyse og ei kraftig bustadkrise. Det sosiale tryggingsnettet har samtidig forsvunne.

Alstons endelege rapport skal leggast fram i FNs menneskerettsråd i Genève i juni.

