Framleis dødt løp mellom Buttigieg og Sanders i Iowa

Med 100 prosent av stemmene talde opp har Buttigieg sikra seg 26,2 prosent av delegatane. 0,1 prosentpoeng bak enda Bernie Sanders.

Nyheitsbyrået Reuters skriv at Buttigieg vann Iowa, men fleire andre amerikanske medium, mellom anna nyheitsbyrået AP, har valt å ikkje kåre ein vinnar enno.

Årsaka er at den tekniske utrekninga mellom mengde stemmer og delegatar og at marginane er svært små. I tillegg, skriv AP, finst det bevis for at Demokratane ikkje har ført opp alle resultata frå torsdag korrekt.

Sjølv om desse resultata skulle vere riktige, har Demokratanes partileiar Tom Perez kravd ein gjennomgang av resultata.

– Fantastisk

Dei demokratiske kandidatane har frist fram til midt på dagen fredag lokal tid til å legge inn krav om ny stemmeavlegging eller omteljing, skriv CNN.

Sjølv om ein vinnar enno ikkje kåra, er Buttigieg svært fornøgd med resultatet.

– Dette er fantastiske nyheiter. Først av alt ønsker eg å seie at senator Sanders openbert også hadde ein bra kveld, og eg gratulerer han og støttespelarane hans, seier Buttigieg til CNN.

Sanders seier til same TV-kanal torsdag at han ikkje kjem til å legge inn krav om ny stemmeavlegging.

– Vi har fått nok av Iowa. Eg trur vi bør ha fokus på New Hampshire, seier Sanders.

Nominasjonsvalet var måndag, men det endelege resultatet har vore forseinka på grunn av tekniske problem med ein app.

Nominasjonsvalet i New Hampshire tysdag er det neste i kampen om å bli Demokratanes presidentkandidat.

– Slag i magen

Då 100 prosent av stemmene var talde opp, hadde Warren 18 prosent av delegatane, medan Joe Biden fekk 15,8 prosent av delegatane.

Medan Sanders og Buttigieg ser mot neste runde med vind i segla, har valkamporganisasjonane til både Joe Biden og senator Elizabeth Warren erkjent at dei står overfor utfordringar.

Ifølgje Washington Post har Warren sett seg nøydd til å kutte planlagt reklame i Nevada og South Carolina til ein verdi av 500.000 dollar. Årsaka er at Iowa-resultatet ikkje gav den auken i donasjonar frå givarar som valkampen hennar hadde planlagt.

– Eg kjem ikkje til å pynte på det. Vi fekk eit slag i magen i Iowa, sa Biden under eit valkampmøte i New Hampshire onsdag.

