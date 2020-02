Inga løysing på oljekonflikt då Putin møtte Kviterusslands leiar

utenriks

Lukasjenko skuldar Russland for å ta overpris for olje og for å ha levert mindre olje i januar enn kva som er avtalt. Konflikten har forsura forholdet mellom dei to alliansepartnarane.

– Vi bestemte oss for å halde fram samtalen vår ikkje éin til éin, men med dei som er involvert i denne prosessen, sa Lukasjenko etter møtet i Sotsji sør i Russland.

Han seier at Russland har lova å levere 2 millionar tonn olje per månad til Kviterussland. I januar skal likevel landet berre ha fått ein firedel.

Ifølgje russiske medium vart ein delegasjon med mellom anna Russlands energiminister Aleksandr Novak forhindra frå å delta på grunn av dårleg vêr og flyforseinkingar.

Førre veke var USAs utanriksminister Mike Pompeo på besøk i ei rekke tidlegare Sovjet-republikkar. Han sa då at Kviterussland kunne kjøpe all den olja landet treng frå USA.

