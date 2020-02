Macron varslar atomopprusting

utenriks

Frankrike er etter brexit den einaste attverande atommakta i EU og vil no oppgradere arsenalet sitt, seier Macron.

– Europearane bør saman innsjå at utan eit juridisk rammeverk, kan dei fort stå overfor eit nytt våpenkappløp, kanskje òg med atomvåpen, på eiga jord. Dei kan ikkje berre vere tilskodarar til eit mogleg framtidig våpenkappløp, seier han. Den franske presidenten bad europeiske land jobbe for internasjonal våpenkontroll.

– Legitimitet

Samtidig som Frankrike vil oppgradere atomvåpena sine, seier Macron at landet allereie har kutta arsenalet til under 300 stridshovud.

– Det gir oss legitimitet til å krevje konkrete tiltak frå andre atommakter for å oppnå ein gradvis, truverdig og verifiserbar global atomnedrustning, sa presidenten i ein tale til nyutdanna offiserar i Paris fredag.

Avskrekking

På eit besøk i Polen nyleg sa Macron at han i talen på fredag ville ta opp doktrinen om avskrekking, og at han i dei kommande månadene vil legge fram eit forslag for dei allierte.

Teorien om avskrekking seier at det er mindre truleg at land med atomvåpen angrip kvarandre, av frykt for gjensidig utsletting. Det blir brukt som eit argument for at atomvåpen er med på å sikre fred.

Den franske nasjonalforsamlinga har vedtatt å bruke rundt 37 milliardar euro på vedlikehald og oppgradering av kjernevåpena i landet fram mot 2025. Beløpet, som svarer til 367 milliardar kroner med dagens kurs, utgjer rundt 12,5 prosent av det franske forsvarsbudsjettet.

