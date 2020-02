Massesøksmål mot tidlegare fredsprisvinnar i Bangladesh

utenriks

Yunus fekk fredsprisen i 2006 for arbeidet sitt med å gi fattige i Bangladesh mikrolån, frå 1983 gjennom Grameen Bank.

Banken starta òg opp Grameen Telecom og eig i dag den største mobiloperatøren i landet Grameenphone saman med Telenor.

I 2011 vart Yunus sparka frå banken, ifølgje støttespelarane sine etter å ha roke uklar med statsminister Sheikh Hasina som skulda han for å vere «ein blodsugar» ved å krevje rundt 20 prosent rente for pengane han lånte ut.

No er 79-åringen saksøkt av over 100 tidlegare tilsette i Grameen Telecom, som hevdar at dei i samsvar med dei inngåtte avtalane har krav på 5 prosent av overskotet i selskapet.

– Det har dei ikkje fått dei siste ti åra, seier advokaten til saksøkarane Jafrul Hasan Sharif said.

