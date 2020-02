WHO: Årleg kostar behandling av kjønnslemlesting over 12 milliardar kroner

utenriks

Fråsegna frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) torsdag fell saman med den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kjønnslemlesting av kvinner.

Dette er ein FN-dag som blir markert 6. februar, der formålet er å auke kunnskapsnivået og få sett i verk konkrete tiltak mot kjønnslemlesting av kvinner.

30 prosent av helsebudsjettet

Mange kvinner og jenter som er utsette for ulike typar av kjønnslemlesting, slit med langvarige helseplager. Kostnadene knytt til helsekomplikasjonane, inkludert gynekologi, obstetrikk, seksuelle og mentale plager – kan utgjere opp mot 30 prosent av helsebudsjettet i somme land.

WHO omtalar kjønnslemlesting som eit brot på menneskerettane og ei ekstrem form for kjønnsdiskriminering.

– Kjønnslemlesting er ikkje berre katastrofal misbruk av menneskerettar, som i betydeleg grad skader den fysiske og mentale helsa til millionar av jenter og kvinner, det er òg eit sluk for budsjettet og økonomiske interesser i eit land, seier Ian Askew, leiar for WHOs avdeling for seksuell helse.

200 millionar tilfelle

Det er anslått at minst 200 millionar kvinner og jenter, som lever i dag, har opplevd å bli kjønnslemlesta. Talet er fordelt på 31 land. Praksisen er mest utbreidd i eit belte rundt Sahara i Afrika og i nokre land i Midtausten.

Ifølgje tal frå UNICEF blir meir enn 90 prosent av jentene i Somalia, Guinea og Djibouti utsette for kjønnslemlesting.

(©NPK)