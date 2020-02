Britiske styresmakter erklærer Wuhan-viruset som ein «overhengande og alvorleg trussel»

utenriks

Britiske helsestyresmakter set i verk nye tiltak for å hindre fleire tilfelle av det nye coronaviruset i Storbritannia, skriv BBC.

Blant desse tiltaka er å halde personar i «isolasjon for deira eiga sikkerheit», seier britiske helsestyresmakter i ei fråsegn.

– Desse tiltaka vil gjere det enklare for helsearbeidarar å bidra til å verne folk rundt om i landet, heiter det i fråsegna.

Søndag vart rundt 200 britiske og utanlandske personar frakta til eit konferansesenter i byen Milton Keynes like nord for London. Konferansesenteret er, saman med eit sjukehus utanfor Liverpool, utpeika som karantenestasjonar i samband med det nye tiltaket til britane for å hindre spreiing av viruset.

Til no har det globalt vorte registrert over 40.000 tilfelle av viruset, dei aller fleste i Kina. Så langt har det nye coronaviruset kravd over 900 liv i Kina.

