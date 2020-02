Fakta om Merkels moglege arvtakarar

utenriks

Her er fire moglege kandidatar til å over statsministerkandidaturet i den konservative blokka CDU/CSU når Merkels fjerde periode tar slutt i 2021.

* Friedrich Merz (64), favoritt blant CDUs mest konservative medlemmer og vil ta partiet til høgre for å gjenvinne veljarar som har flykta til det antiislamske, innvandringsfiendtlege AfD. Vart pressa ut av Merkel som sjef for partigruppa i nasjonalforsamlinga i 2002. Tapte partileiarvalet i 2018 med knapp margin. Sluttar no i jobben i det tyske våpeninvesteringsfirmaet Black Rock for å satse for fullt på politikken.

* Armin Laschet (58), politisk veteran og mogleg kompromisskandidat. Er i dag delstatsminister i Nordrhein-Westfalen, der han har fått ros for ei tøff linje mot kriminelle gjengar. Har vore familieminister i Merkels regjering og ofte støtta hennar moderate kurs.

* Jens Spahn (39), ambisiøs og ope homofil helseminister som av mange blir sett på som Merkels rake motsetning. Høgst kritisk til at Merkel tok imot så mange asylsøkar i 2015 og godt likt i høgrefløya til partiet.

* Markus Söder (53), leiar for CDUs bayerske søsterparti CSU, mangeårig forsvarar for tradisjonelle kristne verdiar. Har den siste tida prøvd å mjuke opp profilen sin og tatt til orde for ein meir offensiv klimapolitikk. Fordømte tydeleg CDUs avgjerd om å stemme saman med AfD i Thüringen. Sjansane hans i ein leiarkamp blir sett på som små, og det er uklart om han vil bli kandidat.

