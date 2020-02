Iransk fabrikk produserer amerikanske og israelske flagg – som skal brennast

utenriks

Selskapet Diba Parcham Khomein er ein stor produsent av amerikanske og israelske flagg. Årleg produserer fabrikken om lag 1,5 millionar flagg, som jamleg blir brukt i demonstrasjonar i den islamske republikken.

Slike flaggbrenningar er eit symbol på støtte til styresmaktene, og demonstrasjonar er òg eit ekko frå revolusjonen i 1979, som enda med skipinga av den islamske republikken. Revolusjonen stempla USA som Irans største fiende og «Den store Satan».

No produserer fabrikken ein ny serie av flagg i samband med markeringa av at det torsdag denne veka er 41 år sidan revolusjonen. Markeringa vil i år vere prega av spenninga mellom Iran og USA etter at eit amerikansk droneangrep drap den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar.

Iran anerkjenner heller ikkje Israel som stat, og derfor blir det israelske flagget pryda av teksten «Død over Israel», i tillegg til Davidstjerna. Iran støttar antiisraelske militære grupper, slik som Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon.

Eigaren av fabrikken seier at kva flagga blir brukte til er opp til kjøparen. Han understrekar samtidig at å brenne eit flagg ikkje skadar nokon.

– Det er i verste fall berre ei fornærming. Men kva med produksjonen av våpen, bomber og dronar som blir brukte til terror mot folket vårt og mot generalen i landet vårt? Har ikkje det skadd landet mitt, spør Abolfazl Khanjani.

