Meir motgang for Joe Biden etter at han kalla kvinne for «ponnisoldat»

Bidens pressetalsmann Remi Yamamoto understrekar at replikken var meint som ein spøk.

– Det er frå ein John Wayne-film, og han har komme med den mange gonger før, seier han.

Ein videosnutt med hendinga går no som ei farsott i sosiale medium i USA, berre to dagar før primærvalet i New Hampshire tysdag. Der ligg Biden ifølgje meiningsmålingar an til ein ny fjerdeplass, slik som i Iowa.

Mange Twitter-brukarar meiner at replikken absolutt ikkje er morosam.

Vekte latter

Bidens forsøk på å spøke kom etter at den 21 år gamle studenten Madison Moore spurde han om han kunne forklare kvifor han gjorde det så dårleg i nominasjonsvalet i Iowa førre veke.

– Det er eit godt spørsmål, svarte Biden, der han spurde om kvinna nokosinne hadde vore på ei veljarforsamling (caucus). Ho svarte med å nikke.

– Nei, det har du ikkje. Du er ein «lying, dog-faced pony soldier», sa Biden og vekte humring i salen.

– Irrelevant

Kvinna seier til amerikanske medium at ho vart overraska over Bidens svar, men at ho respekterer den tidlegare visepresidenten. Samtidig meiner ho det er heilt irrelevant om ho har vore på ei veljarforsamling eller ei.

– Joe Biden har gjort det utruleg dårleg i denne kampen. Den manglande evna hans til å svare på eit enkelt spørsmål frå ein heilt vanleg student som meg, berre understrekar dette faktumet, seier ho.

Blant Bidens kritikarar er Donald Trump junior, son til presidenten. Han stiller spørsmål ved korleis Biden skal greie å hamle opp med faren i valet i haust når han ikkje eingong greier å svare på eit enkelt spørsmål frå ein av tilhengarane sine.

