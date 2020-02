Sju antifascistar dømde for terror i Russland – menneskerettsgrupper torar

utenriks

Dommen fall i byen Penza sentralt i Russland måndag.

Det russiske tryggingspolitiet FSB skuldar den eine mannen, ein 27-åring, for å ha oppretta organisasjonen med mål om å styrte regjeringa og dessutan å angripe regjeringsbygg og -tilsette.

Fleire av dei er òg dømde for ulovleg rådvelde av våpen og eksplosiv, og dessutan forsøk på narkotikahandel.

Dei sju, som vart arrestert mellom 2017 og 2018, har alle nekta straffskuld. Dei hevdar at dei har vorte utsette for tortur med elektrosjokk, og at dei har vorte banka opp for å bli tvinga til å tilstå.

Fleire menneskerettsgrupper refsar dommen, og gruppa Memorial har kalla dei sju politiske fangar.

– Dette er ein uhyrleg streng straff, men vi forventa ikkje noko anna, seier Oleg Orlov frå Memorial.

President Vladimir Putin har halde eit auge med saka og bedt tenestemenn om å vere sikre på at «alt skjer i samsvar med lova», ifølgje ein talsmann for Kreml.

Den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj refsar saka, som han meiner tar utgangspunkt i «ein oppdikta terrororganisasjon».

– Alle ministrar i den russiske regjeringa er ti gonger meir kriminell og ein større trussel mot offentleg orden enn desse karane, skriv han på Twitter.

