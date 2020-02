Statistikk-ekspert: Sanders har best sjanse til å vinne flest delegatar

utenriks

Ifølgje Silvers modell på nettstaden FiveThirtyEight er det 59 prosents sannsyn at Sanders får flest delegatar i nominasjonsvalet. Vidare er det 49 prosents sannsyn at Sanders vinn meir enn halvparten av delegatane.

Ein kandidat vinn nominasjonen når han eller ho har sikra eit fleirtal av dei totalt 4.750 delegatane til landsmøtet til Demokratane, der kandidaten til partiet formelt blir vald.

Av delegatane blir 3.979 fordelte gjennom nominasjonsvalet, medan 771 er såkalla superdelegatar, personar som står fritt til å støtte den kandidaten dei sjølv ønskjer.

Føreser ikkje vinnaren

Silver understrekar at modellen i seg sjølv ikkje er ein prognose av kven som blir presidentkandidat for Demokratane.

Modellen tar mellom anna ikkje høgd for at delegatar kan velje å vere illojale når dei skal røyste. Han tar heller ikkje høgd for at ein kandidat som trekkjer seg frå nominasjonskampen, kan be delegatane sine støtte ein annan kandidat.

Dei såkalla superdelegatane, som ikkje inngår i Silvers modell, er senatorar, kongressrepresentantar og andre partileiarar. Dei har plass på partilandsmøtet og kan støtte den dei ønskjer når partiet på møtet formelt vel presidentkandidaten sin.

Landsmøte i juli

Superdelegatane utgjer rundt 16 prosent av delegatrøystene på landsmøtet til Demokratane. Partiet har likevel avgrensa makta til superdelegaten samanlikna med for fire år sidan.

Landsmøtet til Demokratane blir halde 13. til 16. juli i Milwaukee i Wisconsin.

Den kandidaten partiet vel, vil utfordre Donald Trump i presidentvalet 3. november.

Biden på andreplass

Ifølgje Silvers modell er det 23 prosents sjanse for at ingen av kandidatane får meir enn halvparten av dei valde delegatane. Då blir i så fall superdelegatane endå viktigare.

Den som gjer det nest best av kandidatane i Silvers modell, er tidlegare visepresident Joe Biden. Det er 23 prosents sjanse for at han får flest valde delegatar, og 17 prosents sannsyn at han vinn eit fleirtal av delegatane.

Senator Elizabeth Warren har 12 prosents sjanse for å få flest valde delegatar og 8 prosents sjanse for å vinne meir enn halvparten av delegatane, skal ein tru modellen til Silver.

Pete Buttigieg, som gjorde det overraskande godt i nominasjonsvalet i Iowa, har ifølgje modellen berre 5 prosents sjanse for å vinne flest delegatar og 3 prosents sjanse for å vinne eit fleirtal av delegatane.

(©NPK)