Broren til Algeries ekspresident dømt til fengsel

Said Bouteflika (61) var rekna som mannen som trekte i trådane i presidentpalasset etter at storebroren Abdelaziz vart ramma av eit slag i 2013.

Said vart saman med to tidlegare etterretningstoppar og ein partitopp i september i fjor dømt til 15 års fengsel, ifølgje det statlege nyheitsbyrået AP i Algerie.

Alle fire vart funne skuldig i å ha «undergrave autoriteten til hæren» og «konspirasjon» mot staten i opptakta til avgangen til den 82 år gamle presidenten i april.

Påtalemakta ønskte å skjerpe dommen til 20 års fengsel, men militærdomstolen kom til at den opphavlege dommen var nok.

Bouteflika var president i 20 år før han vart pressa til å gå av under ein stor folkeoppstand i Afrikas største land.

Ifølgje den tidlegare forsvarsministeren i landet foreslo Said Abdelaziz under masseprotestane å erklære unntakstilstand og sparke hærsjef Ahmed Gaid Salah, som etter kvart tok parti for demonstrantane.

