El Salvadors president blir skulda for kuppforsøk

utenriks

Bukele sende dei væpna soldatane inn i nasjonalforsamlinga for å presse lovgivarane til å vedta eit forslag om ein kraftig auke av tryggingsbudsjettet for å hanskast med den omfattande gjengkriminaliteten i landet.

Presidenten i nasjonalforsamlinga Mario Ponce avbraut møtet etter å ha snakka med representantar for andre parti.

– Vi kan ikkje behandle saker frå presidenten med ein pistol mot hovudet, sa han.

Bukele vart meldt av to sivilpersonar for å ha opptredd i strid med grunnlova, og høgsterett bestemte at saka kan behandlast.

Bukele ønsker at nasjonalforsamlinga skal vedta ein ekstraløyving på 109 millionar dollar til betre utstyr til det militære og politiet.

(©NPK)