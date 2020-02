Helseleiarar i Hubei-provinsen har fått sparken

utenriks

Avdelinga i kommunistpartiet i Hubei vedtok måndag at dei to øvste leiarane for helsekomiteen i provinsen, Zhang Jin og Liu Yingzi, må gå av. Leiaren for Kinas nasjonale helsekomité, Wang Hesheng, kjem til å overta begge rollene, melder CCTV.

Samtidig sender Beijing-regjeringa ein høgtståande tenestemann, Chen Yixin, til Wuhan for å leie arbeidet med å få epidemien under kontroll.

Det nye coronaviruset vart først registrert i millionbyen Wuhan i Hubei. Lokale styresmakter har vorte sett under press etter at dei først prøvde å legge lokk på meldingane om eit nytt og ukjent coronavirus.

Legen som i desember åtvara kollegaer mot viruset, vart straffa for å ha spreidd det som vart hevda å vere falsk informasjon. Han er no død etter å ha vorte smitta medan han behandla pasientar som hadde vorte sjuke av viruset.

Styresmaktene i Wuhan har òg fått kritikk for å ha gjennomført eit offentleg arrangement med middag for 40.000 familiar få dagar før det vart forbode å reise til og frå byen.

Sidan desember er over 42.000 personar smitta av viruset i Kina, og over 1.000 av dei er døde.

