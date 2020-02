Krigsforbrytartiltalte al-Bashir kan bli utlevert til ICC

utenriks

– Vi er samde om at alle som har arrestordrar mot seg, skal framstillast for ICC, seier Mohammed Hassan al-Taishi i Sudans overgangsråd, ifølgje BBC.

Bashir har vore ettersøkt heilt sidan 2009 av domstolen i Haag, som vil stille han til ansvar for lovbrot mot menneskja og folkemord under Darfur-konflikten. Også tre av Bashirs tidlegare rådgivarar er tiltalte.

Ekspresidenten har sete fengsla i Khartoum sidan han vart avsett av hæren under ein folkeoppstand mot regimet i april i fjor.

Samtalar i Juba

Sudan blir no styrt av eit overgangsråd beståande av sivile og militære leiarar. Nyheita på tysdag kom etter fredssamtalar som går føre seg i Sør-Sudans hovudstad Juba mellom overgangsregjeringa og opprørsgrupper frå Darfur-regionen.

Ifølgje FN vart rundt 300.000 menneske drepne og 2,5 millionar sende på flukt av konflikten som braut ut i Darfur i 2003.

Hundretusenvis drepe

Taishi seier dei har vorte samde om fleire tiltak som skal bidra til fred i regionen.

– For det første må alle dei som er tiltalt av ICC, blir framstilte for ICC. For det andre må ein spesialdomstol opprettast for å etterforske lovbrot gjort i Darfur, seier Taishi.

Taishi, som har ført forhandlingane på vegner av regjeringa, nemner ikkje Bashir ved namn. På ein pressekonferanse i Juba tysdag sa han heller ikkje når Bashir og dei andre ettersøkte vil bli overførte til Haag.

Uansett vil Sudans nye styresmakter bli nøydde til å ratifisere ICCs Roma-statuttar før ekspresidenten kan overførast til Haag.

