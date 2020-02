utenriks

45 av dei skadde er lagt inn på sjukehus, opplyser Røde Kors. Libanesiske tryggingsstyrkar fyrte av tåregass utanfor parlamentet i Beirut der demonstrantar prøvde å stanse avstemminga.

Det klarte dei ikkje. Statsminister Hassan Diabs regjering og politiske program fekk grønt lys av 63 folkevalde. 20 stemte imot, medan heile 44 parlamentsmedlemmer ikkje møtte opp til avstemminga.

Diab tar over for Saad Hariri som i oktober gjekk av under omfattande protestar.

