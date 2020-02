Militærdomstol i Algerie

utenriks

Said Bouteflika (61) var rekna som mannen som trekte i trådane i presidentpalasset etter at storebroren hans, Abdelaziz, vart ramma av eit slag i 2013.

Said vart saman med to tidlegare etterretningstoppar og ein partitopp stilt for ein militær domstol i Blida sør for hovudstaden Alger måndag denne veka. Alle vart bak lukka dører dømde til 15 års fengsel, melder det statlege nyheitsbyrået APs i Algerie.

Alle fire vart funne skuldige i å ha «undergrave autoriteten til hæren» og «konspirasjon» mot staten i opptakta til avgangen til den 82 år gamle presidenten i april.

Bouteflika var president i 20 år før han vart pressa til å gå av under ei stor folkeoppstand i Afrikas største land.

Ei rekke høgtståande politikarar og forretningsmenn i Algerie blir no skulda for korrupsjon og risikerer straffeforfølging.

Dommen på onsdag er retta mot fire menn som inntil nyleg hadde enorm makt i landet og blir sett på som endå eit hardt slag mot Bouteflika-regimet.

Ifølgje den tidlegare forsvarsministeren i landet foreslo Said Abdelaziz under masseprotestane å erklære unntakstilstand og sparke hærsjef Ahmed Gaid Salah, som etter kvart tok parti for demonstrantane.

Hærsjefen har brukt påstandane om ein konspirasjon til å presse fram eit nytt presidentval. Det skal etter planen haldast 12. desember.

