Overgrepsskulda nordmann frikjent i Kviterussland

– Han har vore som i eit skrekk-kammer, seier den norske advokaten til mannen, Brynjulf Risnes.

Nordmannen i 70-åra vart arrestert i den kviterussiske byen Brest 29. september i fjor, skulda for å ha teke på ei 10 år gammal jente på ein upassande måte.

Hendinga skjedde i ein hotellresepsjon. Han og ein venn vart angripen av ein gjeng lokale unggutar etter hendinga. Nordmannen har sjølv hevda at jenta berre ville øve seg på å snakke engelsk. Jenta har i avhøyr forklart at nordmannen tukla med henne, ifølgje påtalemakta.

Sjølv om han vart frikjent for seksuelt overgrep, vart mannen likevel dømt til seks månader fengsel utan vilkår for ordensforstyrring. Han har sete i varetekt sidan september og slepp dermed ut 1. april.

Risnes omtaler dommen som ein stor siger.

– Dette er i realiteten ei frifinning, fordi her såg ein på 8–15 år. Vi var opphavleg redd for at det skulle gå slik. Då saka byrja, var det ikkje noko som gjekk i motsett retning. Men etter kvart vart det nok klart for mange i rettssalen at det var veldig lite bevis som understøtta den opphavlege tiltalen, seier Risnes til TV 2.

