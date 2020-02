Sinn Féin blir nest største parti i Irland

utenriks

Oppteljinga etter valet laurdag vart ferdig natt til tysdag. Ho viser at Sinn Féin sikrar seg 37 av dei 160 plassane i Dail, underhuset i det irske parlamentet.

Sentrumspartiet Fianna Fáil fekk éin representant meir, med 38, og statsminister Leo Varadkars parti Fine Gail enda med 35 representantar.

Sinn Féins framgang blir rekna som eit politisk jordskjelv i Irland og vil gjere det krevjande å få på plass ein styringsdyktig regjering i landet.

Flest stemmer

Det er det moderate høgrepartiet Fine Gail og sentrumspartiet Fianna Fáil som har dominert irsk politikk i eit hundreår. Sinn Féin, som historisk sett har vore knytt til IRA (Den irske republikanske hær), er aktiv på begge sider av irskegrensa og ønsker å gjenforeine øya.

Om ei ny regjering skal dannast når underhuset samlast 20. februar, må ho bestå av fleire parti. Forhandlingane skal allereie vere i gang, og Sinn Féin krev ei sentral rolle etter å ha kapra 24,5 prosent av stemmene.

Fianna Fáil fekk 22,2 prosent og Fine Gail 20,9 prosent.

Utfordrar topartisystemet

Med to tiår med fred og nytt leiarskap, er politikken til partiet for å handtere bustadkrisa og utfordringane i helsevesenet i Irland populær hos veljarane.

Partileiar Mary Lou McDonald har òg prøvd å distansere partiet frå tida då det vart rekna som den politisk fløya av IRA, som førte ein væpna kamp mot britane i Nord-Irland fram til 2005.

Ho meiner partia Fine Gail and Fianna Fáil lever i fornekting og ikkje har høyrt på kva folk har å seie.

Måndag opplyste McDonald at ho har starta samtalar med mindre parti på venstresida for å undersøkje ei moglegheit for å danne ei regjering utan dei to sentrums-høgre-partia.

– Det kan godt hende eg blir den nye statsministeren, sa ho før ho snakka vidare med folk på ein marknad i Dublin.

Appellerer til unge

Resultatet tysdag er enda meir slåande fordi Sinn Féin berre stilte med 42 kandidatar. Politiske kommentatorar antydar at partiet kanskje vart overraska av den aukande populariteten, og at partiet kunne vorte det største om det hadde hatt fleire kandidatar.

McDonalds kampsaker, utjamning av økonomiske skilnadar og bustadmangel, ser ut til å ha appellert til dei yngre veljarane av dei 3,3 millionar røysteføre i landet.

Om lag 32 prosent av veljarane mellom 18 og 24 år og dei mellom 25 og 34 år stemte på paritet.

