Stoltenberg: – Nato-ministrar vil diskutere kva meir som kan gjerast i Midtausten

utenriks

Stoltenberg påpeikar at den ustabile situasjonen i regionen mellom anna bidrar til flyktning- og migrantstraumen og fare for terror.

– Nato har vore involvert i mange år og har bygd partnarskap i regionen. Det er gjort enorme framsteg i kampen mot IS, som ikkje lenger kontrollerer noko territorium, men det er mogleg å gjere meir, seier Stoltenberg på ein pressekonferanse i Brussel dagen før ministermøtet.

– Ministrane vil diskutere oppdraget i Irak, der vi gir råd og trenar tryggingsstyrkar så dei kan halde fram kampen mot IS og hindre at gruppa kjem tilbake, seier generalsekretæren.

Diskusjonen kjem etter at Donald Trump nyleg sa at Nato burde gjere meir i Midtausten. Stoltenberg ville ikkje seie om den amerikanske presidenten har komme med meir detaljerte ønske, men minner om at Trump heilt sidan han vart innsett, har bedt Nato trappe opp innsatsen mot terror. Nato-sjefen går heller ikkje i detalj om kva han meiner alliansen kan gjere seg og korleis nærværet i regionen eventuelt kan styrkast.

– Vi vil kunngjere avgjerdene våre når dei er tatt. Eg ønsker ikkje å føregripe dette, sa han.

(©NPK)