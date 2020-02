Syrisk helikopter skote ned og fleire sivile drepne i Idlib

utenriks

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights styrta helikopteret ved landsbyen Qaminas, søraust for byen Idlib, etter å ha vorte treft av ein tyrkisk luftvernrakett. Begge flygarane vart drepne under nedskytinga.

Organisasjonen opplyser òg at tolv sivile vart drepne i eit syrisk luftangrep mot Idlib. Halvparten av dei drepne skal vere barn.

Nedskytinga av helikopteret skjedde i samband med ein syrisk offensiv mot delar av M5-motorvegen som knyter hovudstaden Damaskus til byar som Hama, Homs og Aleppo.

Regjeringsstyrkane lykkast tysdag med å ta motorvegen. Det er første gong sidan 2012 at syriske styresmakter kontrollerer heile strekninga.

Tyrkiske styresmakter, som støttar opprørsgrupper i Idlib som den syriske regjeringa kjempar mot, erkjenner at helikopteret vart angripe, men vil likevel ikkje ta på seg ansvaret.

Syriske opprørarar har likevel tatt på seg ansvaret for nedskytinga.

Samtidig åtvarar den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan dei syriske regjeringsstyrkane mot å angripe tyrkiske mål i området.

– Den syriske regjeringa må betale ein veldig høg pris for angrep på tyrkiske styrkar i Idlib-provinsen, sa Erdogan ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Måndag vart fem tyrkiske soldatar drepne i eit syrisk artilleriangrep i Idlib.

