Talet på ringpingvinar har falle dramatisk

utenriks

I nokre koloniar har talet på ringpingvinar falle med så mykje som 77 prosent sidan sist bestanden vart undersøkt i 1970, skriv Reuters.

Ringpingvinar har ein smal svart stripe rundt hovudet. Dei bur på øyar og langs kysten i det sørlege Stillehavet og i Antarktis og lever av kril.

– Nedgangen er definitivt dramatisk, seier biolog Steve Forrest.

Han er del av ein nyleg avslutta ekspedisjon som er utført av dei amerikanske universiteta Stony Brook og Northeastern.

– Noko skjer med grunnlaget for næringskjeda her. Det er mindre overskot av mat, og det gjer at bestanden minkar over tid. Spørsmålet er om det held fram, seier Forrest.

Forskarar har brukt ein månad på å telje kyllingar på Sør-Shetlandsøyane. Dei mistenker at global oppvarming er årsaka til den dramatiske nedgangen i talet på pingvinar.

Sjøisen blir seinare danna og smeltar tidlegare og er med på å svekke næringsgrunnlaget i Antarktis. Isen er viktig for planteplankton, som feitar opp kril, som igjen er livsnødvendig for ringpingvinen.

– Sjølv om det er fleire faktorar som speler ei rolle, peikar bevisa i retning av at klimaendring er ansvarleg for endringane vi ser, seier forskar Heather Lynch til The Guardian.

(©NPK)