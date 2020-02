Wuhan-viruset: Britisk mann har smitta 11 personar

utenriks

Den britiske mannen som har smitta minst elleve andre menneske, har ikkje vore i Kina. Han vart smitta på ein konferanse i Singapore og tok deretter med seg smitten på ferie i den franske delen av Alpane, før han vart diagnostisert i Storbritannia.

Fem personar er innlagde på sjukehus i Frankrike, fem i Storbritannia og éin på Mallorca i Spania.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus åtvarar mot at dette kan vere gneisten som tenner ein større brann.

– Men til så lenge er det berre ein gneiste. Fokuset vårt er framleis å avgrense smitten, seier Ghebreyesus.

I Storbritannia er det registrert åtte tilfelle, og styresmaktene åtvarar om at utbrotet av Wuhan-viruset er ein alvorleg trussel.

Over 1.000 døde av Wuhan-viruset

Samtidig har talet på døde i virusutbrotet i Kina passert 1.000, opplyser kinesiske styresmakter. Over 42.600 er smitta av det nye coronaviruset.

Det eksakte talet på døde på landsbasis i Kina auka til 1.016 tysdag. Auken kjem etter at det vart meldt om 108 nye dødsfall. 103 av dei i Hubei-provinsen, der utbrotet starta.

I den daglege oppdateringa stadfestar helsestyresmaktene i Hubei at 2.097 fleire personar er smitta av det nye coronaviruset i provinsen. Til saman er det nær 2.500 nye smitta i heile Kina.

Det fører talet på stadfesta smittetilfelle i Kina opp i meir ein 42.600. Talet er basert på tidlegare tal offentleggjort av styresmaktene.

Fleire tiltak

Viruset dukka først opp på ein marknad i byen Wuhan i Hubei-provinsen, der det vart selt ei rekke levande dyr og dyreprodukt, truleg òg utryddingstrua pangolinar.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping møtte måndag medisinsk personell og pasientar på eit sjukehus i Beijing. Han sa at Kina var klar til å innføre fleire tiltak for å avgrense spreiinga av viruset, opplyser den statlege kringkastaren CCTV.

25 land er så langt ramma av Wuhan-viruset. WHO har no utplassert ei gruppe spesialistar i Kina leidde av Bryce Aylward, som også leidde innsatsen under ebolaepidemien i Vest-Afrika mellom 2014 og 2016.

