Bakke-Jensen seier forholda på bakken avgjer Afghanistan-innsats

utenriks

Onsdag møtte Frank Bakke-Jensen (H) den amerikanske kollegaen sin Mark Esper i forkant av Natos forsvarsministermøte. Esper informerte fleire allierte land om at USAs forhandlingar med Taliban held fram. Ifølgje den norske statsråden er det ikkje noko som har endra seg i dei samtalane.

Det siste døgnet har det komme signal om at ein avtale om å dempe valden i landet kan vere nært foreståande og bli kunngjort allereie gjennom veka. Afghanistans president Ashraf Ghani skreiv følgjande i ein av fleire optimistiske Twitter-meldingar natt til onsdag.

– I dag hadde eg gleda av å få ein telefon frå Pompeo, som informerte meg om betydeleg framgang i dei pågåande fredssamtalane med Taliban.

Mogleg ny rolle

Nato-sjef Jens Stoltenberg seier det kan bane veg for ei ny rolle for Noreg

– Viss vi ser framsteg som gjer at vi kan setje i gang ein dialog internt i Afghanistan, så er dette noko Noreg og Tyskland har tilbode seg å leggje til rette for. Det tilbodet set vi pris på, sa Stoltenberg på veg inn til ministermøtet i Brussel.

– Det vi har sagt, er at viss det er behov for det, så stiller vi oss til rådvelde. Det er i og for seg det same som vi har sagt òg tidlegare, og vi har jo ei viss erfaring med denne typen bistand, seier Frank Bakke-Jensen og viser til tidlegare fredsprosessar der Noreg har vore involvert. Men han understrekar altså fleire gonger at forholda på bakken i Afghanistan avgjer om det er aktuelt å gå inn i ein ny fase.

– Då må det vere eit krav og eit løfte om at det ikkje skal vere full krig. Då må nokon ha bestemt seg for å komme til eit forhandlingsbord, og det har ikkje eg registrert at nokon har bestemt seg for enno.

Held fram treningsoppdrag

Både forsvarsministeren og Stoltenberg er opptatt av å halde fram jobben med å trene og vere mentorar for afghanske tryggingsstyrkar.

– Vi meiner den beste måten for Nato til å støtte prosessen vidare er å halde fram oppdraget vårt med trening, assistanse og rådgiving. Når vi hjelper afghanarane, sender det eit tydeleg signal til Taliban om at dei ikkje kan vinne på slagmarka, men må inngå reelle kompromiss ved forhandlingsbordet, seier Nato-sjefen.

Irak og Russland

Situasjonen i Afghanistan skal diskuterast både med resten av Nato-medlemmene og med andre partnarar på den andre dagen av forsvarsministermøtet. Innsatsen i Irak og korleis Nato skal forhalde seg til russiske rakettar etter at INF-avtalen kollapsa er dei andre hovudtemaa som skal diskuterast ved Nato-hovedkvarteret i Brussel.

Både Bakke-Jensen og Stoltenberg reiser torsdag vidare til tryggingskonferansen i München i helga. Dit kjem òg statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

(©NPK)