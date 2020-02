Håp om fredsavtale mellom USA og Taliban i februar

utenriks

Ghani la natt til onsdag ut ei rekke optimistiske meldingar på Twitter etter ein samtale med USAs utanriksminister Mike Pompeo.

– I dag hadde eg gleda av å få ein telefon frå Pompeo, som informerte meg om betydeleg framgang i fredssamtalane med Taliban, skriv Ghani på Twitter.

Pompeo skal ha informert Ghani om eit forslag frå Taliban som er meint å føre til ein betydeleg og varig reduksjon i valdsbruken i landet. Det er eitt av krava USA har stilt for å inngå ein avtale med opprørsrørsla.

Tilbaketrekking

Avtalen er òg venta å innehalde ein plan for tilbaketrekking av tusenvis av amerikanske og andre utanlandske styrkar frå landet, og dessutan ein garanti frå Taliban om at terrorangrep ikkje blir planlagt frå Afghanistan.

Representantar frå USA og Taliban har ikkje kommentert den moglege avtalen. Ifølgje ei Taliban-kjelde i Pakistan skulle Taliban-representantar og forhandlarar frå USA møtast igjen onsdag.

New York Times siterer anonyme kjelder på at USAs president Donald Trump har gitt ein førebels godkjenning av avtalen.

– Sju dagar utan vald

USA og Taliban har vore på nippet til å inngå ein avtale tidlegare. I september var forhandlingane nesten sluttførte, men dei vart brått brotne då Trump greip inn som følgje av nye Taliban-angrep. No skal Trumps krav vere at Taliban går med på ein periode på sju dagar seinare i februar der valden blir trappa ned.

Ifølgje Taliban-kjelda i Pakistan er det snakk om ei våpenkvile, men utan at ho skal omtalast som det.

Samtalane vart innleidde for over eitt år sidan. Etter at dei braut saman i september, vart det gjennomført ei fangeutveksling, som bana veg for nye samtalar i desember. Ein avtale mellom Taliban og USA er meint å føre til forhandlingar mellom Taliban og den afghanske regjeringa.

