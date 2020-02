Indonesia hentar ikkje heim IS-krigarar

utenriks

Den indonesiske tryggingsministeren Mohammad Mahfud opplyser at det er 689 IS-tilknytte indonesiarar i Syria, inkludert kvinner og barn.

Styresmaktene vil framleis vurdere om dei skal hente heim barn som er ti år eller yngre.

Kritikarar meiner det er betre å hente heim dei aktuelle indonesiarane for å rehabilitere dei. Viss dei blir verande i Syria, er det risiko for at dei kan bli ytterlegare radikaliserte.

Militant islamisme har lenge vore ein tryggingstrussel i Indonesia, og det finst fleire IS-lojale grupper i landet.

Seinast i fjor vart Indonesia ramma av eit terrorangrep som vart utført av ein mann med band til IS. IS-sympatisørar prøvde òg å ta livet av tryggingsministeren i landet.

I 2018 angreip ei gruppe sjølvmordsbombarar ei rekke kyrkjer i byen Surabaya. Også denne gruppa hadde band til IS.

